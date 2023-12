OM - Mercato : Longoria relance une cible estivale, l'OL le contrarie !

A la recherche de renforts pour cet hiver, l’OM et l’OL s’intéresseraient au même joueur, selon Bild. IL s'agit de Nadiem Amiri, qui joue au Bayer Leverkusen. L'OM s'était déjà intéressé à lui cet été.

A 27 ans, Amiri joue les utilités à Leverkusen depuis le début de la saison. Il n'est apparu que 78 minutes, dont 64 en Coupe d'Allemagne contre Sandhausen, club de 3e division. Xabi Alonso ne compte pas sur lui et son contrat expire en juin. Une cible à moindre coût, donc.

