OM, Stade Rennais - Mercato : Longoria s'attaque à un Rennais, un premier accord est imminent !

On ne l'avait pas vu venir celle là. En quête d'un renfort sur le côté gauche de sa défense lors de ce mercato hivernal, l'Olympique de Marseille voudrait recruter le latéral gauche du Stade Rennais, Adrien Truffert. C'est ce que vient d'annoncer RMC Sport.

Accord imminent entre l'OM et Truffert !

Et le club phocéen aurait déjà bien avancé dans ce dossier. Et pour cause, d'après nos confrères, les dirigeants marseillais et l'international français seraient même tout proche d'un accord autour d'un contrat. Mais en plus de l'accord avec le joueur, l'OM va devoir s'entendre avec le Stade Rennais sur les bases d'un transfert. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club breton, Adrien Truffert a une valeur marchande estimée à 18 millions d'euros.

