OM – Mercato : Longoria se fait calmer pour une priorité de Marcelino

En quête de renfort cet été, l’OM sera actif sur le marché des transferts avec l'arrivée de Marcelino sur le banc. Le club phocéen explore déjà des pistes afin de lui proposer des joueurs en adéquation avec son 4-4-2. L’OM a notamment comme priorité de recruter trois défenseurs latéraux. Malheureusement, l'une de ses pistes se complique déjà : Antonee Robinson, le latéral gauche de Fulham.

Fulham en veut 40 M€

Cependant, si l'on en croit Ekrem Konur, Fulham voudrait 35 millions de livres (soit près de 40 M€) pour son joueur de 25 ans. Somme que l'OM ne pourra absolument pas débourser. De plus, l’Américain compte comme prétendants Manchester City et les deux clubs de Milan. Une concurrence bien trop huppé pour Pablo Longoria, lui-même peu adepte de la course à l'échalote et à la surrenchère...