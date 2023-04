OM - Mercato : Longoria sur les traces du capitaine du Feyenoord ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

D'ici deux semaines, grand maximum, le Feyenoord Rotterdam devrait remporter son 16e titre de champion des Pays-Bas. Une juste récompense pour une équipe qui monte en puissance depuis bientôt deux ans et l'arrivée d'Arne Slot sur le banc. Les Rouge et Blanc forment un remarquable collectif au sein duquel brillent quelques individualités, dont le capitaine et milieu Örkun Kökcü. Âgé de seulement 22 ans, cet international turc né aux Pays-Bas est le métronome du Feyenoord. Un milieu technique à la superbe vision du jeu, très actif, agressif et en plus décisif.

Il avait fait mal en demi-finales de C4

De fait, son potentiel a été noté par bon nombre de grands clubs puisque, selon Ekrem Konur, Arsenal, Manchester United, Liverpool mais aussi Brighton, Aston Villa et cinq clubs français, portugais et italiens ont flashé sur lui. Parmi les candidats hexagonaux, on trouve certainement l'OM, qui avait eu l'occasion de constater l'an dernier, en demi-finales d'Europa League Conférence combien Kökcü était fort. Les Olympiens avaient perdu la bataille du milieu et le capitaine du FR y avait été pour beaucoup. Mais sa cote est estimée à 30 M€, hors d'atteinte pour les Phocéens...

Le calendrier complet de l'OM pour la fin de saison

🚨#EXCL• Arsenal, Manchester United, Brighton, Liverpool and Aston Villa are the favourites to sign Feyenoord captain Orkun Kokcu this summer, with five other France, Portuguese and Italian clubs also interested in the 22-year-old Turkey midfielder.🇹🇷 🔴⚪#Feyenoord pic.twitter.com/y5Q05642yf — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 30, 2023

