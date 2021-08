OM – Mercato : Longoria veut encore se lâcher, le recrutement loin d'être terminé !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si l'OM a déjà largement recruté depuis le début du Mercato avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Mattéo Guendouzi, William Saliba, Pau Lopez ou encore Cengiz Ünder, son président Pablo Longoria n'est pas encore rassasié comme il l'a fait savoir au micro de Canal+ hier en marge de la victoire (2-1) face à Villarreal au Vélodrome.

«Le mercato est ouvert jusqu'au 31 août il faut être attentif. On a toujours dit qu'il faut encore d'autres joueurs. On a dit qu'on veut deux joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu'au dernier moment», a rappelé l'Espagnol.

Deux nouveaux latéraux attendus rapidement

La prochaine priorité est d'ailleurs dans les couloirs où Marseille aimerait bien finaliser la double arrivée de Pol Lirola (Fiorentina), fort de six mois réussis sur la Canebière mais sur lequel la Viola rechigne à offrir un rabais, et de Daniel Wass (Valence).

Pour rappel, l'OM a déjà dépensé près de 34 M€ cet été (en incluant les paiements différés) et n'est toujours pas parvenu à réaliser les grosses ventes attendues (Kamara, Radonjic, Caleta-Car).

