OM - Mercato : Marseille officialise une prolongation

"François Mughe a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille et est désormais lié aux couleurs olympiennes jusqu’en 2028.

Arrivé à l'été 2022 au sein du centre de formation olympien, l’ailier de 19 ans a prolongé d’une saison, soit jusqu'en 2028, son contrat avec l’OM. Passé par les équipes U19 et N3, l’international U23 camerounais compte déjà 9 apparitions et un but en compétition officielle avec l’équipe première", peut-on lire sur le communiqué du club phocéen.

