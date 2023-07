OM - Mercato : Maxime Lopez tenté par un retour sous Marcelino ?

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Maxime Lopez ne souhaite pas rester à Sassuolo. S’il a parlé à de gros clubs italiens et que Rudi Garcia se verrait bien de le faire venir à Naples (un club qui le tente), le Marseillais n’exclut pas non plus un retour sur la Cannebière.

Un retour 3 ans après

Formé à l’OM, Maxime Lopez a quitté le club phocéen à l’été 2020. Le Minot s’est confié à propos d’un éventuel retour au média Carré : « L'OM, pour être honnête, des fois, j'y pense, mais je me dis : Est-ce que c'est une bonne chose ? Revenir, je kifferai. Il ne faut pas revenir pour revenir. Donc voilà, je ne sais pas, je suis un peu mitigé sur l'OM, ça restera mon club de cœur, mais après, voilà. En plus, ils ont pris l'entraîneur espagnol, c'est pas mal non plus. À voir, je ne sais pas ». Le joueur de 25 ans totalise déjà 95 matchs et quatre buts à l’OM.

✈ #Mercato 🇫🇷 #Ligue1

👀 Maxime Lopez ne dirait pas non à un retour à l'OM !

🎙 "Revenir, je kifferais"https://t.co/PNTLV3blBu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 1, 2023

Podcast Men's Up Life