OM - Mercato : McCourt enrage devant les cadors de L1 et va enfin se remplir les poches !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM n’a pas chômé au mercato. Six recrues sont en effet déjà venues garnir les rangs du club phocéen (Blanco, Lodi, Kondogbia, Sarr, Ndiaye et Aubameyang) et deux autres sont encore attendues d’ici au 31 août prochain. Pablo Longoria et Javier Ribalta espèrent en effet recruter un latéral polyvalent, capable de jouer des deux côtés, et peut-être un renfort offensif ; plutôt sur le côté gauche.



15 M€ pour Ünder ?

Si ce tableau fait saliver les supporters de l’OM, Frank McCourt enrage. « Il se désespère de voir les plus-values réalisées par les autres clubs français chaque été, quand l’OM a tant de mal à vendre », estime L’Équipe ce mercredi. Le grand patron de l’OM devrait avoir un petit sourire ces prochains jours : le quotidien sportif affirme que le transfert de Cengiz Ünder à Fenerbahçe est acté (mais pas encore officialisé) pour 15 millions d’euros, selon les chiffres du club phocéen. C’est déjà ça de pris pour l’homme d’affaires américain.

