OM - Mercato : Gattuso recadre Ounahi, nouveau coup de théâtre pour son avenir !

En raison d'une blessure au dos, Azzedine Ounahi n'a plus joué avec l'Olympique de Marseille depuis quatre matchs et la défaite contre l'OGC Nice (1-0), le 21 octobre dernier. Dans son édition du jour, La Provence a abordé le cas du milieu de terrain marocain.

Gattuso a fait deux demandes à Ounahi

D'après le quotidien régional, l'ancien Angevin, qui aurait été miné ces derniers temps par un deuil et sa blessure, aurait bien fait son retour à l'entraînement et se serait récemment attaché les services d'un préparateur physique particulier récemment pour s'étoffer et travailler son corps. Quant à Gennaro Gattuso, qui voudrait qu'Azzedine Ounahi joue plus simple et plus collectif, il compterait bien sur lui et devrait donc lui donner un temps de jeu conséquent s'il prend en compte les axes d'amélioration souhaités.

Enfin, La Provence assure que l'arrivée de son compatriote, Mehdi Benatia, pourrait également booster l'international marocain pour qu'il puisse enfin prendre son envol à l'OM et est donc loin de confirmer les informations du compte Twitter Actu Foot Maroc, qui a annoncé la semaine dernière qu'Azzedine Ounahi devrait quitter le club phocéen, et ce dès cet hiver.

