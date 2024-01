OM - Mercato : nouveau rebondissement pour Doig !

Ce soir, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano fait un point sur le dossier Josh Doig. Et alors que l'OM semblait avoir un avantage certain sur le dossier, l'issue serait aujourd'hui très incertaine. En effet, les Phocéens ont certes proposé 6 M€ plus un pourcentage à la revente au champion d'Italie 1985 mais celui-ci préfèrerait vendre son joueur à Sassuolo, qui a fait une meilleure offre.

Seulement, l'Ecossais préfèrerait pour sa part aller à l'OM ! Les dirigeants marseillais auraient mis un coup de pression à leurs homologues italiens pour donner une réponse au plus vite, afin qu'ils puissent se lancer dans la quête d'un autre joueur. Ils leur ont laissé jusqu'à demain. C'est qu'ils ont également appris ce soir que le Stade Rennais n'était finalement plus vendeur pour Adrien Truffert...

🔵⚪️ Olympique Marseille agreed on personal terms with Josh Doig.



Hellas Verona still prefer to sell Doing to Sassuolo after fresh bid — pushing to do deal with Sassuolo.



Doig wants to play for OM. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



OM want final decision soon or will start talks for another fullback. pic.twitter.com/rBECPyMRo3