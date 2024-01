OM - Mercato : nouveau rebondissement pour l’avenir d’Alexis Sanchez !

Alexis Sanchez suscite l’intérêt de l’Amérique du Sud. Le Chilien ne joue quasiment plus avec l’Inter Milan, il compte 13 apparitions, dont 6 en Ligue des Champions, où il a inscrit ses seuls buts de la saison (2). L’ancien Marseillais est désiré du côté de son continent, deux clubs d’Amérique du Sud s’intéressent à lui d’après Ekrem Konur.

Le joueur de 35 ans est sollicité par Gremio et River Plate, club par lequel il est déjà passé en prêt durant la saison 2007/2008. Nicolo Schira ajoute des offres saoudiennes et turques à son endroit. Même s'il n'est apparu que 151 minutes en l’espace de 7 matchs en Serie A, Sanchez souhaiterait malgré tout rester en Italie.

💣💥 | 🇨🇱 | River Plate and Gremio have checked the situation of Inter Milan's Chilean striker Alexis Sánchez.

