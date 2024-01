OM - Mercato : Pape Gueye a répondu à la dernière offre de Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Comme nous vous l'avons relayé la semaine dernière, l'Olympique de Marseille aurait formulé une nouvelle offre de prolongation à Pape Gueye, qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

Proposition rejettée par Pape Gueye !

Une offre que le milieu de terrain sénégalais, qui s'apprête à disputer la CAN 2024 avec les Lions de la Teranga, n'aurait pas répondu favorablement, si l'on en croit les informations du compte Twitter La Minute OM. Courtisé par le FC Porto et plusieurs clubs anglais et espagnols, l'ancien Havrais se dirigerait donc vers un départ libre de l'OM à l'issue de la saison. À moins que les dirigeants marseillais, qui ne compteraient pas retenir Pape Gueye lors de ce mercato hivernal, parviennent à le vendre cet hiver.

▫️Pape Gueye 🇸🇳 n’a pas répondu favorablement à la prolongation de l’OM.



▫️Le club ne le retiendra pas cet hiver. #TeamOM | #MercatOM



(@FabriceHawkins)



* Pour le coup, je suis assez déçu, surtout qu’il souhaitait prolonger, mais bon c’est le foot. Il y a plusieurs clubs… pic.twitter.com/G2RhYLSrj8 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 10, 2024

