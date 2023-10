OM - Mercato : Pau Lopez se fait détruire, la piste Hugo Lloris remonte à la surface

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dans son émission Face à Pierrot, Pierre Ménès a été interrogé par un supporter de l'OM sur le début de saison cauchemardesque de Pau Lopez. Autant il avait été assez clément dans son analyse de son match à Monaco (2-3), autant il s'est complètement lâché cette fois. Pour lui, Pablo Longoria aurait dû recruter un nouveau gardien cet été. Il ne l'a pas fait et c'est une erreur, mais il peut se rattraper en appelant Hugo Lloris, mis au placard à Tottenham.

"Il n'a pas d'autorité, pas de charisme"

"J'ai envie de dire "Ah quand même, il était temps !". Je me souviens qu'il y a peu de temps, des gens - surtout des supporters marseillais - assuraient qu'il s'agissait du meilleur gardien de Ligue 1. Les bras m'en tombaient ! Ce n'est pas un mauvais gardien, c'est un gardien médiocre. Il n'a pas d'autorité, pas de charisme, pas d'amplitude, qui est beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de plonger sur sa gauche que sur sa droite - il n'y a qu'à voir les buts encaissés à Monaco. Dans le Scrabble fait par Longoria cette saison, le fait qu'il n'y ait pas eu de remise en cause de Pau Lopez est une erreur sportive assez lourde. Je pense qu'il va falloir songer à recruter. Je rappelle à toutes fins utiles que Hugo Lloris peut arriver très facilement et qu'entre lui et Lopez, il y a un gouffre."

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Face à Pierrot (bonus) : "Pau Lopez est médiocre, il n'a ni autorité, ni amplitude, ni charisme"



Les droits télé, Antoine Dupont, le dossier Pau Lopez, la fin de la hype Le Bris (?) et mes rapports avec Thierry Roland.https://t.co/NS9Hh06OC2 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 2, 2023

Podcast Men's Up Life