OM - Mercato : Pierre Ménès jette un grand froid sur Jean Onana

L’OM tient sa première recrue hivernale : Jean Onana (24 ans). Arrivé dimanche à Marseille, le milieu de terrain camerounais de Besiktas est arrivé en prêt avec option d’achat après avoir satisfait à la visite médicale. Pierre Ménès n'est pas convaincu par son profil de déménageur.

« J’ai toujours du mal à comprendre qu’un joueur remplaçant en Turquie puisse devenir un joueur important dans un club de la dimension de l’OM, a-t-il analysé sur YouTube. Ça fait un peu low-cost comme recrutement. Après, c’est un joueur intéressant, qui a de la puissance mais il ne me semble pas que ce soit le secteur de jeu où il y avait tant de manques que ça à Marseille. »

