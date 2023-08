OM - Mercato : plus intouchable, ce cadre se dirige vers un départ !

Après Ruslan Malinovskyi, l’OM devrait enregistrer un second départ au milieu de terrain cet été. Et pour cause, il y a trop de candidats par rapport au nombre de places à ce poste. Marcelino et Pablo Longoria semblent avoir fait leur choix.

Après deux saisons à l’OM, Mattéo Guendouzi devrait quitter le club olympien dans les prochains jours, révèle Nicolò Schira. De plus, selon le journal italien, La Repubblica, le milieu marseillais serait ouvert à rejoindre la Lazio. L’OM a déjà refusé une offre de 15 millions provenant de Galatasaray car l’OM voudrait 20 millions pour se séparer de Mattéo Guendouzi. Si rien n'est encore fait à l’heure actuelle, la situation devrait vite se décanter.

