OM - Mercato : coups de théâtre pour Doig et Clauss !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Josh Doig est bel et bien la nouvelle piste creusée par l’OM au mercato hivernal. Révélée hier par Alfredo Pedulla, celle-ci a été confirmée depuis par La Minute OM et plus récemment par Foot Mercato. FM confirme également que d’autres écuries sont aussi sur le coup et que le Torino s’est placé sur le dossier Doig depuis un an. L’OM ne serait pas en reste.

« Marseille a fait une entrée fracassante sur ce dossier, estiment nos confrères. Les Marseillais discutent et échangent avec le club italien, qui est ouvert à son départ si possible sous la forme d’une vente. Pour le moment, les Olympiens n’ont pas encore formulé une offre officielle mais les deux écuries espèrent trouver un accord. L’OM aimerait, dans l’idéal, boucler son arrivée sous la forme d’un prêt. Reste à connaître la réponse de Vérone. »

Pas de départ cet hiver pour Clauss

Arrivé à l’été 2022 pour 3,6 M€ en provenance d’Hibernian, l’international écossais serait valorisé à 6 M€ par le Hellas Vérone. Par ailleurs, La Tribune Olympienne affirme que la porte est fermée à double tout pour un départ de Jonathan Clauss cet hiver.L’international tricolore pourrait néanmoins rejoindre le Bayern Munich sans doute l'été prochain.

🚨🔵⚪️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #SerieA |



◉ Discussions entamées entre le l'OM et le Hellas Verona pour la venue de Josh Doig ❗️



◉ Pas encore d'offre officielle.



◉ Joueur emballé à l'idée de rejoindre l'OM.https://t.co/XwSKNGh7W9 pic.twitter.com/DRwCw2PsuW — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 10, 2024

Podcast Men's Up Life