OM Mercato : un joueur se rapproche, un autre s'éloigne et une recrue surprise de dernière minute ?

Après avoir recruté Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin, l'Olympique de Marseille pourrait encore offrir un dernier renfort offensif à Gennaro Gattuso d'ici la fin du mercato hivernal cet hiver. Et Saïd Benrahma et Giovanni Reyna apparaissent comme les deux seules pistes offensives étudiées par les dirigeants marseillais.

Ça continue de chauffer pour Benrahma !

D'après La Tribune Olympienne, la piste menant au milieu offensif de West Ham aurait repris de l'épaisseur ces dernières heures. "Le clan du joueur veut l'OM et West Ham pourrait accepter un prêt avec option d'achat. Reste la problématique de la prise en charge du salaire par l'OM qui ne peut pas faire de folies", explique le suiveur de l'OM sur ce dossier. Concernant la piste Giovanni Reyna, elle serait toujours d'actualités à l'OM mais le milieu offensif du Borussia Dortmund n'aurait pas donné de signaux très positifs au club phocéen ces dernières heures.

La Tribune Olympique nous apprend, par ailleurs, que Pablo Longoria et Mehdi Benatia pourraient tenter un dernier coup en défense centrale sur les dernières heures de ce marché hivernal.

