OM Mercato : retournements de situation pour Gueye et Sarr, Gattuso écarte un joueur pour l'OL

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Avec l'élimination ce lundi du Sénégal contre la Côte d'Ivoire (1-1, 5-4 t.a.b.) dès les huitièmes de finale de la CAN 2024, l'Olympique de Marseille va pouvoir enregistrer les retours de ses Sénégalais : Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

Gueye et Sarr vont finalement finir la saison à l'OM

Annoncés sur le départ lors de ce mercato hivernal, Pape Gueye et Ismaïla Sarr devraient finalement rester à l'OM cet hiver, si l'on en croit les informations du journaliste de L'Équipe, Mathieu Grégoire, et du journaliste de France Football, Nabil Djellit. Comme pour Iliman Ndiaye et Faris Moumbagna, l'entraîneur olympien, Gennaro Gattuso, espérerait, d'après RMC Sport, pouvoir compter sur Ismaïla Sarr pour l'Olympico ce dimanche (20h45) face à l'OL mais ne compterait pas sur Pape Gueye, qui pourrait être écarté par le club phocéen jusqu'à la fin de la saison.

Pape Gueye, également, sera toujours à l'#OM après ce mercato hivernal. https://t.co/YEuXWy9wqX — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 30, 2024

