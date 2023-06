OM - Mercato : Rongier courtisé, Sanchez dit oui à un nouveau challenge !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Gerard Piqué va peut-être finalement réussi son coup. Si, hier, RMC Sport laissait entendre qu’Alexis Sanchez (34 ans) n’allait pas intégrer la Kings League - compétition de foot à 7 qui cartonne en Espagne - le son de cloche est différent chez le célèbre streamer espagnol Ibai Llanos, capitaine de l’équipe Porcinos FC. Selon lui, l’attaquant chilien de l’OM va bel et bien se laisser tenter par l’aventure après sa carrière sportive.

« Il est intéressé par l’idée »

« Il est intéressé par l’idée. Alexis m’a fait comprendre qu’une fois sa carrière sportive terminée, il est très probable qu’il nous rejoigne, a déclaré Llanos sur Twitch. Pour le moment ce n’est pas possible. Il est toujours actif et il a des engagements avec l’équipe nationale chilienne. Est-ce difficile pour un joueur de se blesser en Kings League ? Oui, c’est difficile, mais il y a quand même un risque minime, donc nous continuons à chercher des options et nous verrons ce que nous trouverons. » Par ailleurs, Foot Mercato nous apprend que plusieurs clubs dont l'identité n'a pas filtré se sont manifestés pour Valentin Rongier.