OM - Mercato : Sanchez refuse une offre estampillée Barça, la menace saoudienne se précise !

L’avenir d’Alexis Sanchez est encore loin d’être gravé dans le marbre. Courtisé par l’OM, qui souhaite prolonger son contrat en consentant notamment une hausse de salaire, l’attaquant chilien l’est également à l’étranger. Selon Nicolo Schira, le club saoudien d’Al Fateh travaille bel et bien pour essayer de e recruter cet été et lui a offert un contrat juteux jusqu'en 2025.

Sanchez n’a pas encore donné sa réponse définitive. En revanche, RMC Sport nous apprend que le natif de Tocopilla a refusé une offre pour rejoindre la Kings League créée par l’ancien défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué. Cette saison, Sanchez a marqué 18 buts et délivré 3 passes décisives en 44 apparitions, toutes compétitions confondues.

#AlFateh are working to try to sign Alexis #Sanchez. Offered a rich contract until 2025 to the forward of #OM, which would like to keep him. #transfers 🇸🇦