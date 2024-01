OM Mercato : Nuno Tavares de retour à Marseille, dénouement imminent !

Nuno Tavares se rapproche de l’Olympique de Marseille. Le Portugais pourrait revenir dans la citée Phocéenne, si on en croit les informations de Todo Fichajes. Arsenal n’aurait pas de grand intérêt à garder le latéral portugais en prêt à Nottingham Forest, mais justement, là est le problème.

Actuellement en prêt dans la 16ème équipe de Premier League, Forest bloquerait le transfert du joueur portugais vers Marseille. À 6 jours de la fin du mercato d’hiver, le temps presse pour les Marseillais.Selon Fabrizio Romano, Arsenal et l'OM sont déjà d'accord. Ne manque donc plus que le feu vert de Nottingham...

🔵 Nuno Tavares deal remains at the same stage as revealed two days ago.



◉ OM want him on permanent transfer.

◉ Arsenal open to selling him right now.

◉ NO break clause and #NFFC still not open to break loan in January… as of now. https://t.co/SFNOrRXf7w