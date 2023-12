OM – Mercato : trois recrues espérées en janvier, Gattuso veut bétonner son groupe

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Les besoins : un latéral gauche, un défenseur central et un milieu

Jeudi dernier, Pablo Longoria a été très clair sur le sujet et les besoins exprimés par son entraîneur Gennaro Gattuso : « Les postes ciblés lors du mercato. En 4-3-3 ou 3-5-2 ce n’est pas pareil. Il faut respecter l’ADN de l’entraineur, il y a des postes où l’on est court, latéral gauche par exemple. On a aussi une situation particulière avec la CAN, on doit faire avec ça et aussi la blessure de Valentin Rongier. On doit aussi renforcer les positions centrales pour pouvoir jouer aussi en 4-3-3 ».

La priorité va vers un concurrent à Renan Lodi et ensuite la réflexion doit être plus profonde sur la manière de remplacer les partants à la CAN (Mbemba, Gueye, Ounahi, Harit). Si Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye partiront sur le mois de janvier, il n’y a - a priori – aucun recrutement offensif de prévu sur les couloirs.

Les moyens : une enveloppe bien cadrée et confidentielle

Mis sous encadrement de masse salariale et d’indemnités de mutation par la DNCG, l’OM a beau être dans « une situation confortable en termes de trésorerie » selon Pablo Longoria, il n’en demeure pas moins contraint de faire attention. Oui, il est possible recruter sans vendre, mais sans doute en étalant les paiements à coup de prêts avec option d’achat comme l’Espagnol l’a souvent fait par le passé.

« On doit finir la saison avec 22-23 joueurs. On est donc à l’écoute pour libérer de la masse salariale pour la saison prochaine », a ajouté Pablo Longoria. Un discours qui ne transpire pas le confort économique non plus, toute l’enveloppe estivale ayant déjà été dépensée et Franck McCourt n’ayant pas prévu de remettre au pot avant le prochain passage devant la DNCG en juin.

La DNCG oblige Longoria à des arbitrages au Mercato

Le dossier-clé de janvier : une doublure à Renan Lodi

Contraint d’évoluer parfois avec le Panaméen Michael Murillo en faux pied pour combler les absences de l’ancien joueur de l’Atlético Madrid, l’OM est vraiment « light » sur le poste de latéral gauche. C’est d’ailleurs la première priorité hivernale de Pablo Longoria : enfin doubler tous les postes pour mener de front les trois compétitions restantes à Marseille (Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France).

Les premières pistes : Varane (Manchester United), Merlin (FC Nantes), Ostigard (Naples), Sanusi (FC Porto), Onyemaechi (Boavista), Wagner (Philadelphie), Lepenant (OL), Kroupi Jr (FC Lorient), Lindström (Naples), Puertas (Union Saint-Gilloise), Vallys (Brondby), Lozano (PSV Eindhoven), Sari (Adana Demirspor), Bouanga (LAFC), Iling Jr (Juventus), Cabral (Benfica), Mara (Southampton).

