OM - Mercato : Ulisses Garcia, les dessous d'un transfert express

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On ne peut pas dire que sa venue enflamme déjà les supporters de l'OM. Car Ulisses Garcia, latéral gauche des Young Boys de Berne, n'a pas un CV suffisamment fourni pour que sa réputation le précède. Et comme certains observateurs ont déjà émis des doutes sur son potentiel...

Deux jours de négociations

En attendant qu'il réponde, balle au pied, le joueur est revenu sur les dessous de son transfert. Et de toute évidence, ça s'est réglé assez vite. "C’est allé très vite, mon agent m’a parlé de quelques discussions qu’il y avait, il y a à peu près une semaine. Dans le week-end, samedi, j’ai eu un appel avec Medhi Benatia. Ensuite, en deux jours, les négociations sont allées très vite. L’Olympique de Marseille est un club très prestigieux, je dirais le meilleur club de France et un très grand club en Europe. (…) En Suisse, on voit bien que Marseille est un grand club dans ce championnat. On aime vraiment suivre les matches de Ligue 1, avec le niveau relevé qu’il y a ici."

Ulisses Garcia a signé à l'OM un contrat de quatre ans et demi pour environ 3 millions d'euros.

Podcast Men's Up Life