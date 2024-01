OM - Mercato : un ancien coach phocéen envoie Thauvin vers l'OGC Nice

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Désormais, consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis a donné son avis quant au possible transfert de Florian Thauvin à l’OGC Nice. Alors que le joueur est proche de retrouver la France, depuis son départ de Marseille, l’ancien entraîneur de l'OM imagine que le système de Nice peut coller avec l’actuel joueur de l’Udinese.

Courbis : "Il peut être utile"

“Nice est un club très important, a glissé Courbis sur RMC. Aujourd’hui, à 31 ans, si on l’accepte, ça ferait plaisir à Thauvin de venir à Nice et de revenir en France. Chacun ses goûts, mais avec les cinq changements possibles aujourd’hui, c’est un joueur capable d’entrer en cours de match et d’apporter une certaine expérience. Il joue depuis très longtemps, mais il n’a que 31 ans. A l’Udinese, il joue axe côté droit, il rentre intérieur et est capable de faire une bonne dernière passe ou de frapper. Il peut être utile."

