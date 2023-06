OM - Mercato : un ancien du club de retour ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

À en croire les informations du journaliste Alan Nixon, l'Olympique de Marseille serait intéressé par l'attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye. Une information confirmée par le compte Twitter @LaMinuteOM_.

L'OM veut attendre qu'il soit libre !

Les dirigeants olympiens auraient préparés une offre pour l'international sénégalais, mais seulement pour l'été prochain, lorsque le joueur de 23 aurait été libre. Everton serait également à l'affût dans ce dossier et serait même prêt à formuler une offre de plus de 23 millions d'euros à Sheffield United pour s'attacher les services du natif de Rouen. Passé par le centre de formation de l'OM, Iliman Ndiaye adorerait faire son retour à Marseille et ne serait pas très enthousiaste pour rejoindre Everton.

Fabien Chorlet

Rédacteur