OM - Mercato : un cador de Ligue 1 débarque pour Pape Gueye

En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille, Pape Gueye aurait refusé les deux dernières offres de prolongation des dirigeants marseillais et serait de plus en plus courtisé sur le marché des transferts.

L'AS Monaco entre dans la danse pour Pape Gueye

En plus du FC Porto, de clubs anglais (Burnley, Fulham) et de clubs espagnols, un cador de Ligue 1 serait intéressé pour recruter librement le milieu de terrain sénégalais l'été prochain, d'après L'Équipe. Il s'agirait de l'AS Monaco. Le club du Rocher penserait à récupérer le Marseillais pour succéder à Youssouf Fofana, qui risque de partir lors du prochain mercato estival. L'ancien Havrais ne manque donc pas d'options pour son avenir.

