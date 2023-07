OM - Mercato : un concurrent fortuné débarque pour Correia

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Même s'il dispose déjà de Jonathan Clauss, l'Olympique de Marseille souhaiterait recruter un autre latéral droit car les joueurs de couloir ont une importance majeure dans le dispositif de Marcelino. Comme il leur est demandé beaucoup d'efforts et comme l'ancien Lensois a accusé le coup à plusieurs reprises la saison passée, une doublure ne serait pas du luxe. Pablo Longoria et Javier Ribalta en avaient trouvé une sur-mesure du côté de Valence en la personne de Thierry Correia. Mais plusieurs obstacles se dressent entre le Portugais de 24 ans et Marseille.

Galatasaray veut Correia et a des moyens

Le premier est connu, c'est la situation financière du club Ché. En grande difficulté, Valence exclut toute vente au rabais ou prêt avec option d'achat. Il faudra payer au minimum 8 M€ pour Correia, ce que l'OM ne veut pas. Le second obstacle, c'est l'annonce par Marca d'une concurrence incarnée par Galatasaray. Le champion de Turquie a des moyens et ne rechignerait pas à payer l'indemnité espérée par le VCF. Un coup dur pour l'OM...

Le calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison 2023-24

🟡🔴 Galatasaray, Valencia'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Thierry Correia ile ilgileniyor. (Marca) pic.twitter.com/1hJ4SXSdIX — FCN Blog (@fcnblog) July 7, 2023

Podcast Men's Up Life