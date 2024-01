OM Mercato : un coup de pouce de City pour Benrahma ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Ce mardi, West Ham a officialisé le prêt jusqu'à la fin de la saison de Kalvin Phillips. Le milieu de terrain anglais, qui n'a jamais réussi à s'imposer à Manchester City, aurait préféré rebondir au FC Barcelone mais les Catalans n'ayant pas l'autorisation de gonfler leur masse salariale, il a décidé de rester en Premier League, où il aura plus de chances d'être suivi par le sélectionneur anglais. Mine de rien, cette arrivée pourrait influer sur le mercato marseillais.

West Ham décidé à laisser filer Benrahma ?

En effet, selon le journaliste du Phocéen Romain Canuti, Kalvin Phillips était le chaînon manquant dans le 4-1-4-1 de David Moyes à West Ham. Avec cette arrivée, le manager a tout ce qu'il voulait et il se montrera plus compréhensif pour laisser partir Saïd Benrahma. L'OM, qui a proposé un prêt du milieu offensif algérien alors que le club de l'est londonien voulait un achat, pourrait revenir à la charge et voir sa demande acceptée.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Ce qu’il manquait dans le 4-1-4-1 de David Moyes pour accepter de lâcher Benrahma sans trop de chichis par-fait https://t.co/Tlrfw37sEi — Romain Canuti (@romcanuti) January 23, 2024

Podcast Men's Up Life