OM - Mercato : un coup de tonnerre signé McCourt se prépare cet été !

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Une grande lessive se prépare à l’OM. Dans son édition du jour, La Provence confirme que Frank McCourt entend régénérer en profondeur l’effectif marseillais au cours du prochain mercato. Il faudra ainsi s’attendre à une dizaine d’arrivées et autant de départs ! En parallèle, Pablo Longoria multiplie les contacts pour renforcer l’équipe. Une réflexion globale, liée à l'usure mentale et à la fatigue physique, le pousserait ainsi à changer de joueurs dans les grandes largeurs cet été.

3 critères pour les futures recrues

Reste à savoir quels seront les moyens financiers de l’OM et l’impact de cette probable non qualification directe pour la Ligue des champions sur le recrutement. Récemment, sur RMC Sport, Florent Germain détaillait les trois grands axes définis par Pablo Longoria pour le prochain mercato : Répondre plus globalement au style Tudor, monter en gamme techniquement et enfin avoir le caractère, les épaules larges pour tenir au Vélodrome.

🔹Pablo Longoria souhaite régénérer l'effectif. Une réflexion globale, liée à l'usure mentale propre à l'OM et à la fatigue physique qui pousse à changer l'effectif dans les grandes largeurs, avec un peu moins d'une dizaine de départs et autant d'arrivées. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/IqrxL1gk3A — Infos OM (@InfosOM_) May 22, 2023

Pour résumer Frank McCourt aurait décidé de frappé un très grand coup dans l'effectif de l'Olympique de Marseille au cours du prochain mercato estival. Ainsi, pas moins de dix départs et autant de signatures seraient déjà envisagés !

