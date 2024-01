OM - Mercato : un ex de l’OGC Nice bientôt ferré, Gattuso se frotte déjà les mains !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Gennaro Gattuso se frotte déjà les mains. Arrivé à l’OM en juillet 2021, Bilal Nadir est en train de monter en puissance et de prendre une nouvelle dimension à Marseille. À l’entraînement, le milieu de terrain de 20 ans a marqué des points auprès de son coach, qui a salué dimanche sa « progression continue. » L’entraîneur l’a donc choisi pour accompagner Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout, les seuls milieux d’expérience disponibles, et Nadir ne l’a pas déçu.

Nadir bien parti pour prolonger à l'OM

« Il a beaucoup d’intelligence de jeu, un super pied gauche pour jouer long et court. Il est à l’aise dans les duels et a un bon coffre, confie dans L’Équipe Patrick Cordoba, son entraîneur chez les moins de 17 ans de l’OGC Nice. Il a grandi et ça va faire un bon joueur de L1. Il a le niveau pour être dans les seize Marseillais. » Le quotidien sportif ajoute que si son contrat à l’OM expire en juin, les négociations sont en très bonne voie, et le prêt avec option d’achat de Jean Onana, officialisé hier, n’a pas été conçu pour boucher ses perspectives.

