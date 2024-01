OM - Mercato : un Flop de Longoria rêve de revenir à Marseille

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Décevant lors de ses débuts à l'OM, prêté à Olympiakos la saison passée, Konrad de La Fuente a peu joué avec Eibar lors de la première partie de saison, à cause d'une blessure. Le jeune ailier américain n'a été titularisé qu'une seule fois en D2 espagnole et il a inscrit un seul but, en Coupe du Roi.

De La Fuente ne désarme pas

Un bilan qui ne l'empêche pas de rêver d'un retour à l'OM, comme il l'a confié dans un entretien aux Réservistes... "Le plus important est d’avoir du temps de jeu et de progresser cette saison, et après on verra, je ne sais pas, j’aimerais retourner à Marseille. Tout ce que je peux faire, c’est le montrer sur le terrain, et laisser les choses se faire".

