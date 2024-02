OM Mercato : un grand nom du Real Madrid approché par Longoria

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le dossier ne s'était donc jamais bouclé. Et les supporters de l'OM ont finalement eu droit à Igor Tudor sur le banc de touche. Pourtant, et comme l'a raconté Pablo Longoria, le président du club phocéen, dans les colonnes de So Foot, c'est un tout autre entraîneur que le Croate que voulait à l'origine le Boss marseillais.

"J'aurais dû être énervé."

Son nom ? Xabi Alonso, ancien milieu de terrain du Real Madrid, de Liverpool et du Bayern Munich, qui avait déjà, à l'été 2022, une expérience de coach au Real Madrid, puis à la Real Sociedad sans que ce soit avec l'équipe première. Longoria : "Il m’a dit non avec une élégance… La même qu’il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Il était en train de me dire non, j’aurais dû être énervé, mais j’avais presque envie de le remercier (rires). Tu vois que son cerveau va à une autre vitesse. (...) Il savait exactement les trois-quatre clubs qu’il voulait entraîner et était prêt à les attendre."

Xabi Alonso fait actuellement les beaux jours du Bayer Leverkusen.

Podcast Men's Up Life