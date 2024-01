OM - Mercato : un grand rival fonce sur Florian Thauvin !

Florian Thauvin pourrait signer chez le grand rival de l'OM ! En effet, l’OGC Nice est intéressé par l’ancien olympien. Un prêt est à l’étude selon Foot Mercato. Le champion du monde 2018 ne joue plus à Udinese où le nouvel entraîneur du club italien a établi un nouveau système peu compatible avec les qualités du Français. De plus, ce dernier souhaite revenir en France, après avoir quitté la L1 en 2021.

Malgré la rivalité entre Niçois et Marseillais, Thauvin serait très tenté. La direction des Aiglons aurait d'autres pistes mais Thauvin ferait partie des cibles prioritaires. A suivre...

