OM - Mercato : un joueur du Real Madrid pourrait saborder le transfert de Lodi !

C'est une sacrée bombe que le journaliste spécialisé dans les transferts Ekrem Konur vient de jeter : Al-Hilal aurait pris des renseignements sur Ferland Mendy. C'est une aubaine pour le Real Madrid, qui n'est pas satisfait des services du Français, à tel point qu'il cherche à attirer le Canadien du Bayern Munich Alphonso Davies pour la saison prochaine. Mais ce serait un très gros coup dur pour l'OM.

Car Mendy évolue au même poste que Renan Lodi, qui est tout proche de s'engager avec Al-Hilal. Selon RMC, il ne manque que quelques détails à régler pour que le Brésilien signe en Arabie Saoudite. Le transfert rapporterait plus de 22 M€ à l'OM, qui recruterait deux latéraux pour remplacer le Brésilien. Mais si Al-Hilal a changé d'avis et préfère attirer Mendy, la stratégie marseillaise en ce mois de janvier pourrait radicalement changer...

