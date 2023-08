OM – Mercato : un nouveau club débarque sur Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

L'OM s'est bien renforcé cet été mais désormais, c'est plus vers les départs que les regards sont tournés. Ruslan Malinovskyi et Cengiz Under sont concernés, Chancel Mbemba pourrait lui aussi quitter la Canebière et il en est de même pour Mattéo Guendouzi.

La Lazio à l'affut

Sous contrat jusqu’en 2025, l'international tricolore (24 ans) est notamment évoqué pour un retour en Premier League (Aston Villa, Newcastle). En Italie, la Juventus penserait à lui. Et selon Il Corriere dello Sport, ce serait aussi le cas de la Lazio de Rome. Qui aimerait aussi recruter le Parisien. Leandro Paredes. L'Argentin étant un peu cher, le profil du Marseillais serait étudié en alternative.

