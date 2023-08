OM - Mercato : un nouvel attaquant est d’accord et se voit déjà à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le mercato de l’OM n’est pas encore terminé, foi de Pablo Longoria ! Au détour d’une question sur l’avenir d’Azzedine Ounahi, le président du club phocéen s’est exprimé sur le sujet. « Il n’y a pas d’offres, ce n’est pas l’intention du club de faire un mouvement avec Azzedine. Après, c’est le mercato, il y a toujours des possibilités ouvertes », a-t-il glissé hier en conférence de presse.

Isidor se voit toujours à l'OM

Selon L’Équipe, ces « possibilités » décrites par le boss de l’OM sont situées en défense centrale (Isaak Touré, convoité par Lorient et d’autres clubs) et en attaque, où le polyvalent Wilson Isidor croit toujours en un avenir phocéen ! Le joueur de 23 ans, qui évolue au Lokomoiv Moscou, se serait déjà mis d’accord avec l’OM mais pas de club à club. De son côté, le Panaméen Michael Amir Murillo (27 ans) passera sa visite médicale ce matin, Marseille l’achetant à Anderlecht pour 2,5 M€ plus des bonus.

🗞️ La une du journal L'Équipe du mardi 29 août 2023



Pour lire l'édition : https://t.co/7NnOekm9cn pic.twitter.com/PHxAVOik2V — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 29, 2023

Podcast Men's Up Life