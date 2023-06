OM - Mercato : ça se bouscule au portillon pour Milik

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

▫️Francfort 🇩🇪, Burnley et Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ont montré un intérêt pour Milik 🇵🇱 étant disponible pour un montant compris entre 7-8 M€. Le club le plus chaud reste la Lazio. #TeamOM | ( @CorSport ) pic.twitter.com/PW9ILXN8Z4

Selon le Corriere dello Sport, l’Eintracht Francfort, Burnley, Newcastle et la Lazio seraient les clubs qui ont fait part de leur intérêt pour l’ancien ajacide. Le club italien fait d’ailleurs office de favori pour Milik à l’heure actuelle.

L’ancien attaquant du Napoli devrait ainsi retourner à l’OM, qui veut s’en débarrasser. Fort heureusement, plusieurs clubs resteraient attentifs à sa situation, et souhaiteraient l’attirer cet été. L’OM souhaiterait en tirer entre 7 et 8 millions d’euros cet été

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Arrivé comme le nouveau grand attaquant olympien, Arkadiusz Milik s'est révélé être un flop de plus au poste du numéro 9 à Marseille. Il n'entre plus du tout dans les plans de Pablo Longoria, et sera probablement cédé cet été.