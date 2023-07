OM - Mercato : une autre recrue que Blanco bouclée dans les 24h ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'Olympique de Marseille, qui a déjà enregistré les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr cet été, est en train de réaliser l'un de ses meilleurs mercatos depuis bien longtemps.

L'arrivée de Ndiaye bouclée avant ce mercredi soir ?

Mais le président marseillais, Pablo Longoria, ne compte pas s'arrêter là cet été et deux autres joueurs pourraient rapidement rejoindre le club phocéen. Il s'agirait de Ruben Blanco, l'OM et le Celta Vigo étant sur le point de trouver un accord pour son transfert, et surtout d'Iliman Ndiaye. En effet, selon les informations du journaliste du Sun, Alan Nixon, les dirigeants olympiens feraient le forcing pour recruter l'attaquant de Sheffield United dans les prochaines 24 heures. Le club anglais pourrait être contraint à contrecœur de vendre l'international sénégalais après une rupture des négociations contractuelles en raison de désaccords sur une clause de libération.

🔹L'OM pousse massivement pour signer Iliman Ndiaye 🇸🇳 dans les prochaines 24 heures !



Sheffield pourrait être contraint à contrecœur de le vendre après une rupture des négociations contractuelles en raison de désaccords sur une clause de libération.



(@reluctantnicko)… pic.twitter.com/Oqnl6yZk8i — Infos OM (@InfosOM_) July 25, 2023

