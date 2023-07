OM - Mercato : une décision impopulaire a donné raison à Longoria

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

A l'été 2021, la rumeur Arturo Vidal fait son apparition à Marseille. Le milieu chilien n'est pas titulaire à l'Inter et Jorge Sampaoli, qui a travaillé avec lui en sélection, voudrait le retrouver à l'OM. Mais Pablo Longoria s'y oppose, alors que les supporters sont plutôt enthousiastes à l'idée de cette arrivée. Rebelote à l'été 2022, pendant le court moment où Sampaoli aura été présent, avant de renoncer parce que son président n'accédait pas à ses demandes en matière de recrutement. Du coup, Vidal, libre de tout contrat, a mis le cap sur le Brésil et Flamengo.

Il ne s'entendait plus non plus avec Sampaoli

Mais cela s'est tellement mal passé dans le club de Rio de Janeiro qu'il est en train de négocier une rupture anticipée de contrat ! Et ce alors que Jorge Sampaoli a débarqué au chevet de l'équipe à la mi-avril. Pas titulaire avant l'arrivée du Pelado, Vidal ne l'a pas été non plus après. Au contraire, il semblerait que sa relation avec son ancien mentor s'est considérablement détériorée. En bout de course, hors de forme, il s'apprête donc à quitter le Mengao, sans doute pour s'engager avec l'Athlético Paranaense. Pablo Longoria, lui, prouve qu'il a fait le bon choix ces deux dernières années...

Le calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison 2023-24

“La relación no era de las mejores”: Pinilla asegura que Arturo Vidal deja el Flamengo por problemas con Sampaoli https://t.co/2v4FAFOONz pic.twitter.com/yUL6tNv6Ii — La Cuarta (@lacuarta) July 11, 2023

Podcast Men's Up Life