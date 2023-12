OM - Mercato : une destination se précise pour Luis Henrique

Prêté depuis un an et demi à Botafogo par l'Olympique de Marseille, Luis Henrique va faire son retour sur les bords de la Canebière cet hiver. Mais l'ailier gauche brésilien devrait aussitôt repartir de l'OM.

De nouveau sur le marché lors du mercato hivernal, Luis Henrique pourrait revenir au Brésil puisque l'Athletico Paranaense s'intéresserait à lui, d'après le compte Twitter La Minute OM. Une information confirmée par le média brésilien, ge.globo. Toujours selon La Minute OM, Luis Henrique serait sur les tablettes d'un autre club brésilien. Il s'agirait de Bragantino. De son côté, le joueur de 22 ans privilégierait un départ au Brésil.

Pour résumer

De retour à l'Olympique de Marseille cet hiver après un prêt d'un an et demi à Botafogo, Luis Henrique, courtisé par l'Athletico Paranaense et Bragantino, ferait d'un départ définitif au Brésil sa priorité.