OM - Mercato : une menace plane aussi sur Aubameyang !

Selon La Provence, "l’OM a bien reçu une offre en provenance d’Arabie Saoudite "défiant toute concurrence" pour Chancel Mbemba l’été dernier. Le défenseur a refusé l’offre en moins d’une journée car il aimerait laisser une trace à l’OM." La Tribune Olympienne confirme et en dit plus sur le dossier en évoquant une possible offensive saoudienne pour deux autres joueurs, à savoir Amine Harit et Azzedine Ounahi", annonce en effet le site pro olympien.

‎Des clubs de Saudi Pro League penseraient à lui

Mais ce n'est pas tout puisqu'Ekrem Konur, le journaliste turc spécialiste du Mercato, révèle que Pierre-Emerick Aubameyang, en net regain de forme ces dernières semaines, ferait aussi l'objet de convoitises de plusieurs formations ‎de Saudi Pro League. A suivre...

💣💥 Marseille's 34-year-old Gabonese striker Pierre-Emerick Aubameyang is attracting interest from Saudi Arabian clubs.

🇬🇦 #OM 🔵⚪ #MercatOM pic.twitter.com/XirHNaO5SD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 17, 2023

