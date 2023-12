OM - Mercato : un nouveau renfort en provenance de Lorient ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'info est signée Foot Mercato. Elle concerne l'organigramme de l'OM, qui a opéré à plusieurs changements au niveau de sa cellule de recrutement depuis le début de la saison avec les départs de Javier Ribalta et de David Friio, mais aussi la nomination de Medhi Benatia en tant que coordinateur sportif.

Zarrak est arrivé à Lorient il y a sept mois

"Plus bas dans l’organigramme du club phocéen ça bouge également et un nouvel arrivant pourrait débarquer à l’OM, un certain Ali Zarrak", révèle "FM". Qui précise que Zarrak, ancien recruteur du Havre et de l’AJ Auxerre arrivé l’été dernier à Lorient "est déjà sur le départ". Et que Florian Delestrain, l’actuel responsable post formation des Merlus, pourrait le remplacer. A suivre...

