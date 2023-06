OM - Mercato : une piste prestigieuse déjà démentie

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Mais le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano assure en ce début de soirée que la rumeur Bonucci est complètement fausse. Elle serait même "très loin du compte". Il faut dire que le Bianconero touche 12 M€ annuels dans le Piémont, ce qui ne cadre pas avec les finances marseillaises. Sans compter que le secteur des défenseurs centraux affiche complet à l'OM. La source de Romano rappelle que la priorité des dirigeants est d'abord de trouver un entraîneur, ensuite de dénicher des joueurs correspondant à ses attentes...

Reports of Olympique Marseille being interested in Leonardo Bonucci are now described as ‘wide of mark’. ⛔️🔵 #OM



