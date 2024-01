OM - Mercato : l'annonce forte de Sheffield United sur Iliman Ndiaye

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Alors qu'Iliman Ndiaye est en difficulté à l’OM, en Angleterre, on espère un retour du Sénégalais. L’attaquant connaît un début de saison pauvre en réalisations, n’ayant inscrit qu’un but toutes compétitions confondues, bien loin des 14 buts marqués la saison passée en Championship avec Sheffield United. Justement, son ancien club a ouvert l’hypothèse d’un retour.

"On discute de tout. Je ne peux pas vous dire qu’il va revenir ou non"

Dans un entretien sur la chaîne YouTube Blades Ramble, le président de Sheffiel United, Prince Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz al Saud, a évoqué le sujet. Celui-ci s’est montré assez vague autour d’un possible retour, mais laisse sous-entendre certaines pensées : "Vous savez, je ne peux pas parler de joueurs qui jouent ailleurs. Mais, croyez-moi, on pense à tous les scénarios. On discute de tout. Je ne peux pas vous dire s'il va revenir ou non. Mais je peux vous dire : utilisez votre imagination."

