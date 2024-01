OM Mercato : une tendance se dégage pour Clauss, une quatrième piste apparaît pour le remplacer

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Déçu par les performances et l'attitude de Jonathan Clauss depuis plusieurs semaines, qui se focaliserait trop, Jonathan Clauss aurait été mis sur le marché par l'Olympique de Marseille en cette fin de mercato hivernal. Mais d'après le compte Twitter La Minute OM, ce serait peu probable que l'ancien Lensois quitte le club phocéen d'ici jeudi soir, aucune offre n'étant arrivé sur la table des dirigeants marseillais.

Celik aussi pisté pour remplacer Clauss

Mais le board olympien anticiperait tout de même un départ du natif de Strasbourg et explorerait plusieurs pistes pour le remplacer. En plus de Lorenz Assignon (Stade Rennais), Jordan Teze (PSV Eindhoven) et Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar), le latéral droit de l'AS Roma, Zeki Celik, en manque de temps de jeu chez les Giallorossi, serait également suivi par l'OM, si l'on en croit les informations de L'Équipe. Passé par le LOSC entre 2018 et 2022, l'international turc présente l'avantage de connaître la Ligue 1.

Côté arrivé ça dépendra de Jonathan clauss mais il n’y a pas d’offre pour l’instant, c’est peu probable qu’il bouge. — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 30, 2024

