OM - Mercato : Veretout répond à la rumeur AC Milan

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Avec cinq titulaires en puissance (Kondogbia, Veretout, Rongier, Guendouzi, Sarr) pour deux places dans le système actuel, le compartiment des milieux défensifs est trop fourni à l'OM. Un départ est souhaité d'ici la fin du marché estival, Mattéo Guendouzi étant le principal concerné. Mais le quotidien La Repubblica a annoncé ce lundi que l'AC Milan pourrait faire une offre pour Jordan Veretout s'il parvient à vendre un joueur d'ici là.

"Pour ma part, il n’y a pas de mercato"

Et ça tombe bien, l'ancien Romain était présent en conférence de presse avant le match retour contre le Panathinaikos. Interrogé sur le sujet, il a répondu : "Je suis très content d’être ici, dans le plus grand club français. Pour ma part, il n’y a pas de mercato. C’est au club de voir. Mais je pense que tous les joueurs ici sont concernés. On est tous unis, tous ensemble ». Veretout ne ferme pas la porte à un départ, donc, mais ce ne sera pas de son fait...

La fiche de Jordan Veretout

🎙️| Jordan Veretout sur son avenir :



"Je suis très content d'être à l'OM, de mon côté il n'y a pas de question mercato, après c'est au club de voir.." pic.twitter.com/XSmLQf1GAG — Le Phocéen (@lephoceen) August 14, 2023

Podcast Men's Up Life