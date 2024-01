OM Mercato : Vitinha, Gueye, Henrique... Longoria a fait de grosses annonces

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Luis Henrique pas sûr de partir

"Il a fait une très bonne entrée à Rennes et un bon match contre Monaco. Sa situation est un peu particulière, il n'a jamais réussi à trouver de la compétition avec le club mais la saison au Brésil lui a fait du bien. On discutait aujourd'hui avec la commission sportive : les portes de l'Olympique de Marseille lui sont toujours ouvertes mais on est très content de son retour et de sa mentalité. La position aujourd'hui, c'est qu'on croit en lui et il l'a montré en match et dans l'implication aux entraînements."

"Gueye ? Je dois défendre l'intérêt du club"

Pape Gueye doit trouver un club cet hiver

"Pape Gueye, c'est une situation opposée. On lui a proposé plusieurs prolongations et moi, comme président, je dois défendre l'intérêt du club. Une non-réponse, c'est ne pas respecter le club. Nous, on souhaite qu'il trouve une porte de sortie avant jeudi, qui soit satisfaisante pour toutes les parties et c'est une question de respect."

Des discussion pour Vitinha mais pas de prêt possible

"Pour Vitinha, on est pas interessé par un prêt sec mais il y a des discussions avec le Genoa."

Longoria : "On voulait construire avec un joueur qui connaissait le championnat, Quentin Merlin est l'un des meilleurs et a montré de belles choses en compétition européenne et en matches internationaux"



