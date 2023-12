OM - Mercato : Vitinha ouvert à un départ, le club fixe son tarif de sortie

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Cela fait onze mois que Vitinha a débarqué à l'OM moyennant 32 M€. Et en dépit de quelques fulgurances, force est de constater que l'attaquant portugais est un flop. Les premiers mois, il avait pour circonstances atténuantes d'être jeune (23 ans), de sortir pour la première fois de son pays et d'être confronté à un championnat particulier. Mais depuis le début de la présente saison, ces excuses ne tiennent plus. Et ce que l'on retient, c'est sa maladresse et une technique très limitée qui ne laissent pas de place au doute concernant l'erreur de casting.

L'OM attend 15 M€ pour Vitinha

Selon La Tribune Olympienne, les deux parties auraient pris conscience que le mieux serait une séparation. Vitinha serait désormais ouvert à un départ, avec pour priorité de retourner au Portugal. Mais l'OM entend récupérer une partie de sa mise. Le média assure que Pablo Longoria donnera son feu vert en échange d'un chèque de 15 M€. Mais les trois clubs lusitaniens capables de verser une telle somme (Benfica, Porto, Sporting) sont déjà bien pourvus au poste d'attaquant... La solution pourrait donc venir d'Angleterre.

