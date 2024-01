OM - Mercato : Vitinha vendu à prix cassé ?

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Ce mercredi, l'actualité de l'OM tourne autour des arrivées de Quentin Merlin (FC Nantes) et Giovanni Reyna (Dortmund). Le club provençal aurait des accords avec leurs clubs respectifs. Mais pour finaliser l'opération, notamment avec le milieu offensif américain, il doit faire de la place dans son effectif car la DNCG a prononcé un encadrement de sa masse salariale. Les dirigeants marseillais vont donc devoir s'activer au niveau du dégraissage.

L'OM prêt à discuter à partir de 15 M€ pour Vitinha

Selon La Tribune Olympienne, trois dossiers devraient être prochainement finalisés. Luis Henrique va être vendu à l'Atlético Mineiro, Pape Gueye va prendre la direction de la Premier League, où il aurait des offres de 3-4 M€, et enfin Vitinha devrait aussi partir. L'information principale concernant le Portugais, c'est que l'OM serait désormais disposé à discuter à partir de 15 M€. C'était 20 M€ au début du mercato. Mais il ne reste plus qu'une semaine de marché et le club a bien compris qu'il ne rentrerait pas dans ses frais avec le très brouillon attaquant, recruté pour 27 M€ plus 5 M€ de bonus il y a un an. Vu ce que Vitinha a montré depuis un an, 15 M€, ce serait déjà beaucoup...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

➡️ LH direction le Brésil c'est quasiment fait.



➡️ Vitinha l'OM reste sur son prix de 20M actuellement mais si l'accord avec Reyna est total alors l'OM pourrait accepter une offre aux alentours des 15M



➡️ L'OM a reçu des offres de PL autour des 3-4M pour Pape Gueye. C'est au… https://t.co/c821eLwjEO pic.twitter.com/m5ZJehqLfs — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 24, 2024

Podcast Men's Up Life