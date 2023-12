OM : nouveau tacle appuyé contre Longoria et Aubameyang

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, On a pu voir ces derniers jours Pierre-Emerick Aubameyang sprinter sur une longue distance, vêtue du jogging de l'OM. Le Gabonais a visiblement l'intention de poursuivre sur son rythme effréné du dernier mois de compétition, qui l'a vu inscrire 4 buts et délivrer 4 passes décisives lors des 5 derniers matches de Ligue 1. Un rendement qui n'empêche pas les critiques.

"Le contrat d’Aubameyang, c’est soit de l’incompétence soit t’as un problème"

Ainsi, le journaliste indépendant Romain Molina, dans un entretien au site 90min, est revenu sur l'arrivée du Gabonais à l’OM cet été. Pour mieux se payer Pablo Longoria... "Le mot qui me vient quand on dit Longoria ? L’illusionniste. Il est incroyable! Le contrat d’Aubameyang, c’est soit de l’incompétence soit t’as un problème. Quand tu vois ce qui a été dépensé depuis l’hiver dernier, c’est abyssal. J’ai rien contre Aubameyang mais tu donnes trois ans de contrat à ce gars… Même tactiquement, je ne pige pas, surtout quand tu vois la forme qu’il a depuis deux ans". Arrivé libre, Aubameyang (34 ans) compile 12 buts et 7 passes décisives en 24 matches depuis son arrivée à Marseille, l'été dernier.

Podcast Men's Up Life